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08.01.2021 - 12:39 | | İHA/DHA

'Gönül ilişkim vardı' dedi yaşlı kadını öldürdüğünü itiraf etti

Esenler’de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan cezaevi firarisi zanlı Cemal Ş. (64), Neriman Kıvrak ile gönül ilişkisinin olduğunu ve olay günü tartıştıklarını söyleyerek cinayeti itiraf etti. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Gönül ilişkim vardı' dedi yaşlı kadını öldürdüğünü itiraf etti

Esenler Fatih Mahallesi'nde 6 Ocak'ta Neriman Kıvrak'ın öldürülmesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay gününe ait güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler görüntülerden yola çıkarak, cinayetle ilgili Cemal Ş. (64) isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi.

İfadesi alınan Cemal Ş., Kıvrak ile gönül ilişkisinin olduğunu, olay günü birlikte alkol aldıklarını ve tartıştıklarını söyledi. Alkolün de etkisiyle Kıvrak'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI PANTOLON BULUNDU ; PİŞMANIM DEDİ

Bağcılar'da yapılan operasyonda Cemal Ş. evinde yakalandı. Evde bulunan kanlı pantolonun inceleme sonucunda kan izlerinin Kıvrak'a ait olduğu tespit edildi. Cemal Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adalet Sarayına sevk edilirken, "Pişmanım" dedi.

Gönül ilişkim vardı dedi yaşlı kadını öldürdüğünü itiraf etti

CİNAYET SONRASI BİNADAN ÇIKIŞI KAMERADA

Cemal Ş.'nin olay günü saat 14.00 sıralarında Neriman Kıvrak'ın bulunduğu apartmandan çıkışı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

 

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