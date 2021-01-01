MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Google 2021'i doodle'a taşıdı! Yeni yılın ilk günü 2021 doodle ile kutlandı: Doodle nedir?
ABONE OL
01.01.2021 - 00:16 |

Google 2021'i doodle'a taşıdı! Yeni yılın ilk günü 2021 doodle ile kutlandı: Doodle nedir?

2021 yılına girilmesiyle dünyaca ünlü dev arama motoru Google, yeni yılın ilk gününü doodle yaparak kullanıcılarının yeni yılını kutladı. Özel günleri unutmayan Google, zorluklarla geçen 2020 yılının ardından büyük umutlarla girilen yılbaşı gecesinin hemen ardından 2021'in ilk gününü doodle olarak paylaştı. Peki, doodle nedir, ne demek?

Google 2021'i doodle'a taşıdı! Yeni yılın ilk günü 2021 doodle ile kutlandı: Doodle nedir?

2021 yılının ilk dakikaları coşkuyla kutlanıyor. Heyecan ve büyük beklentilerle adım atılan yeni yıl, birbirinden anlamlı yılbaşı mesajları ile kutlanırken, arama motoru Google'da bu günü tüm insanlarla kutlamayı göz ardı etmedi ve 'yeni yılın ilk günü 2021' olarak doodle'da bu heyecan verici günü paylaştı. İşte, Google'ın 2021 yılbaşı doodle'ı...

Google 2021i doodlea taşıdı Yeni yılın ilk günü 2021 doodle ile kutlandı: Doodle nedir

DOODLE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Doodle, çok önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.

 

    Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldıılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonrası Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı. Havai fişeğin elinde patlaması sonrasında yıldız isim yaralandı. Norveçli sağ bekin yüzünde ve gözlerinde yaralanma olduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet