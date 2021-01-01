Google 2021'i doodle'a taşıdı! Yeni yılın ilk günü 2021 doodle ile kutlandı: Doodle nedir?

2021 yılının ilk dakikaları coşkuyla kutlanıyor. Heyecan ve büyük beklentilerle adım atılan yeni yıl, birbirinden anlamlı yılbaşı mesajları ile kutlanırken, arama motoru Google'da bu günü tüm insanlarla kutlamayı göz ardı etmedi ve 'yeni yılın ilk günü 2021' olarak doodle'da bu heyecan verici günü paylaştı. İşte, Google'ın 2021 yılbaşı doodle'ı...

DOODLE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Doodle, çok önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.