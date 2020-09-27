Google kaç yaşında? Google'dan sürpriz doğum günü doodle!

Google 22. yılını sürpriz bir doodle ile kutluyor. Tam 22 yıl önce kurulan Google ana sayfasına doğum günü çarkıfeleği doodle'ını yerleştirerek kullanıcılarına sürpriz yaptı. Peki Google doğum günü çarkıfeleği ne anlama geliyor?

GOOGLE NE ZAMAN KURULDU?

Google özel bir şirket olarak 4 Eylül 1998 tarihinde kuruldu ve 19 ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Bu dönemde Larry Page ve Sergey Brin 20 yıllık yani 2014 yılına kadar Google’da çalışmak üzere Eric Schmidt ile anlaştı. Kuruluşundan itibaren misyonu tam olarak “dünyadaki bilgiyi organize etmek, bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmek”tir. Resmi olmayan sloganı ise ”Don’t be evil” (kötü olma)dır. Bu slogan google mühendisi Amit Patel tarafından bulunmuş ve Paul Buchheit tarafından desteklenmiştir. Şirketin merkezi Mountain View, California’dadır.

Google dünya çapında bir milyondan fazla sunucuyla çalıştığı tahmin edilmekte. Bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcılara Google tarafından oluşturulan gün başına yirmi dört petabayt olduğu bilinmekte. Gerçekleşen büyüme hızı, şirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklık zincirinin meydana gelmesini sağladı.



ÜRÜNLER VE HİZMETLER

Reklam

Google gelirlerinin yüzde doksan dokuzuna yakınını kurumsal reklam programlarından elde etmektedir. Şirket, 2006 mali yılı için toplam reklam gelirini 10.492 milyar dolar olarak açıklarken, lisanslama ve diğer girdilerden sağladığı gelirin yalnızca 112 milyon dolar olduğunu belirtmiştir. Bu doğrultuda, çevrim içi reklam pazarında büyük komisyon ücretleri elde edebilmek için çeşitli yenilikleri yaşama geçirmiştir. Teknolojik olarak DoubleClick'ten yararlanan şirket, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedef reklamları belirleyerek; kullanıcıların amacına uygun içerikleri, onlarla buluşturmuştur.

Arama motoru

Google Arama, bir arama motoru uygulaması olup, şirketin en popüler uygulamasıdır. Kasım 2009'da comScore’un yayımladığı bir pazar araştırmasına göre, Google ABD'deki arama motoru sektörünün en çok kullanılan uygulaması olup, pazar payının %65.6'sını elinde tutmaktadır. Google milyarlarca ağ sayfası (web) dizinine sahiptir, böylece kullanıcılar anahtar kelimeler ve uygulamaların kullanımı yoluyla arzu ettikleri bilgilere ulaşmak için arama yapabilmektedir.

Verimlilik araçları

Google kuruluşundan itibaren, standart ağ arama sistemlerinin yanında bir dizi verimlilik araçları da yayınlamıştır. Google'nin sağladığı ücretsiz bir çevrim içi posta uygulaması olan Gmail’in yalnız davet ile üye kabul eden beta sürümü 1 Nisan 2004'te başlatılmış, uygulama 7 Şubat 2007'de genel kullanıma açılmıştır.

Yatırım ürünleri

Google şirket pazarına 2002 Şubat'ında Google Arama Araçları (Google Search Appliance (İngilizce)) ile girdi, böylece daha büyük organizasyon yapılarına arama teknolojilerini sunmayı hedefliyordu. Daha küçük organizasyon yapıları için üretilen Mini'yi bundan üç yıl sonra kullanıma sundu. Ardından 2006'da Özelleştirilmiş Arama iş sürümünü (Custom Search Business Edition (İngilizce)) hizmete aldı. Bu versiyonda kullanıcılar reklamdan arındırılmış Google.com index'inden faydalanabiliyorlardı. Bu hizmet daha sonra 2008 yılında Google Site Araması olarak isimlendirilmiştir.

Diğer ürünler

Google Çeviri, otuz beş farklı dil arasında çeviri yapabilen bilgisayar sistemli bir çeviri servisidir. İnternet tarayıcıları için hazırlanan bazı eklentiler, Google Çeviri'ye kolay erişim imkanı sağlamaktadır. Yazılımın kullandığı sistem dil bilimsel dizin teknolojisidir, özellikle Avrupa Parlamentosu ve BM tutanakları olmak üzere, profesyonel çeviri metinlerindeki çeviri sistemleri; program algoritması tarafından "öğrenilmektedir".