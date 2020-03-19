Google'dan İlkbahar'a özel dodle! İlkbahar Mevsimi ne zaman başlayacak?

Google tarafından İlkbahar'a özel hazırlanan doodle ana sayfaya taşındı. Hazırlanan dooodle'ın ana sayfada yayımlanmasının ardından arama motoru üzerinden herhangi bir arama yapacak olan vatandaşlar aramalarını sıklaştırdı. Uzun süren kış ayının ardından İlkbahar'ın gelişi insanların içini ısıtmaya başladı. Peki İlkbahar Mevsimi ne zaman başlar ne zaman sona erer. Yaz ayı hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

İLKBAHAR MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır.

İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar.

Baharın habercisi çiçekler

Bilhassa bu mevsimde yerel hava depresyonu olarak meydana gelen hava değişikliklerinde, halk arasında Kırk İkindi adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu yağışlarla şiddetli gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, dolu tehlikesi ve sel felaketleri de görülür. Bazen bu yağışlar çiftçilere çok zarar verir.

İnsanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindendir. Bu duruma tıp dilinde kısaca bahar yorgunluğu denir.