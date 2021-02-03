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03.02.2021 - 08:16 | | DHA

Gören şaşırıyor! 700 yıllık...

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde boyu 40 metreyi bulan 7 asırlık, 7 metre 30 santimetre çapında kavak ağacı dikkat çekiyor. Ağacın koruma altına alınmasını isteyen Saraç köyü muhtarı Mehmet Yılmaz, "Ağacımızın kuruyan dalları var. Yetkililerden koruma altına alınmasını istiyoruz. Dışardan ağacı görmek için gelenler şaşırıyor" dedi.

Gören şaşırıyor! 700 yıllık...
7 asırlık! Korunması isteniyor...
7 asırlık! Korunması isteniyor...
7 asırlık! Korunması isteniyor...
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Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde Fırtıman mevkisinde bulunan köylülerin gözü gibi baktığı kavak ağacı görenlerin dikkatini çekiyor. Köy sakinleri, 7 metre 30 santimetre çapında, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki ortası oyuk 7 asırlık olduğu belirtilen kavak ağacının koruma altına alınmasını istiyor. 

'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

Saraç köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Büyüklerimizden 700 yıllık bir ağaç olduğunu biliyoruz. Ağacımızın kuruyan dalları var, ortası oyuk bir şekilde. Yetkililerden koruma altına alınmasını istiyoruz. Dışardan ağacı görmek için geliyorlar. Görenler şaşırıyor, hayretler içinde bakıyorlar. Kuruyan dallarımız düşüyor, köylülerimize zarar da verebilir. Bizim için manevi değeri büyük, sonuçta 700 yıllık ağaç. Köyümüzle özdeşleşmiş durumda" dedi.

Köy sakinlerinden emekli işçi Aşur Koçak (62) ise, "Ağacın bakıma ihtiyacı var. Bugüne kadar gelmiş, bundan sonra da ayakta kalmasını istiyoruz. Dedelerimizden bize kaldı. Korunması için yetkililerin gerekeni yapmasını bekliyoruz. Dışardan da ağacımıza yoğun ilgi var. Gelenler fotoğraf çektiriyorlar" diye konuştu.

Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle ilgili, 'Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu da bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var' dedi.
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