Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Görevimiz Tehlike oyuncuları kimler?
Görevimiz Tehlike filmi çeşitli serileri ile vizyonda izleyicilerle buluştu.Görevimiz Tehlike 4 filmi bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak.Filmin başrolünde birçok ünlü isim yer alıyor. Çekimlerinin nerede yapıldığı ve konusu merak ediliyor. Peki Görevimiz Tehlike 4 filmi nerede çekildi ve konusu nedir? İşte oyuncuları...
Brad Bird'in yönetmenliğini yaptığı Görevimiz Tehlike 4'ün başrolünde Tom Cruise, Jeremy Renner ve Simon Pegg bulunuyor. 2011 yapımı Amerikan aksiyon ve ajan filmi Görevimiz Tehlike 4 bugün televizyonda yayınlanacak. Peki Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Tom Cruise, Ethan Hunt
Jeremy Renner, William Brandt
Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn
Paula Patton, Jane Carter
GÖREVİMİZ TEHLİKE KONUSU NEDİR?
Bu öyle sıradan bir görev değil. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, "Ghost Protocol" adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev...
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 NEREDE ÇEKİLDİ?
Film kısmen, filmin süresinin yaklaşık 30 dakikasını oluşturan IMAX kameralarıyla çekildi.
Temel çekimler Ekim 2010'dan Mart 2011'e kadar sürdü. Çekimler
Mumbai, Prag, Moskova, Vancouver, Bangalore ve Dubai'de yapıldı.
Ayrıca filmin açılışı olan Moskova'daki hapishaneden kaçış sahneleri, Prag yakınlarındaki eski bir hapishanede çekildi.