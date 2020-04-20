Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Görevimiz Tehlike oyuncuları kimler?

Brad Bird'in yönetmenliğini yaptığı Görevimiz Tehlike 4'ün başrolünde Tom Cruise, Jeremy Renner ve Simon Pegg bulunuyor. 2011 yapımı Amerikan aksiyon ve ajan filmi Görevimiz Tehlike 4 bugün televizyonda yayınlanacak. Peki Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Tom Cruise, Ethan Hunt

Jeremy Renner, William Brandt

Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn

Paula Patton, Jane Carter

GÖREVİMİZ TEHLİKE KONUSU NEDİR?

Bu öyle sıradan bir görev değil. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, "Ghost Protocol" adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Film kısmen, filmin süresinin yaklaşık 30 dakikasını oluşturan IMAX kameralarıyla çekildi.

Temel çekimler Ekim 2010'dan Mart 2011'e kadar sürdü. Çekimler

Mumbai, Prag, Moskova, Vancouver, Bangalore ve Dubai'de yapıldı.

Ayrıca filmin açılışı olan Moskova'daki hapishaneden kaçış sahneleri, Prag yakınlarındaki eski bir hapishanede çekildi.