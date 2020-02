Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Serinin diğer bölümlerine göre daha farklı türlerle ün kazanmış birçok önemli oyuncuyu kadrosunda barındıran film, Tom Cruise'un yanı sıra Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton ve Josh Holloway gibi isimlerle dikkat çekiyor.

Filmin yönetmen koltuğunda; The Simpsons, Ratatouille, Up, İnanılmaz Aile gibi animasyonlarda imzası olan Oscar ödüllü sinemacı Brad Bird yer alıyor. Filmin senaryosunu da October Road, Alias, Life on Mars gibi başarılı televizyon işlerine hem yazar hem de yapımcı olarak imza atmış olan Josh Appelbaum ve André Nemec kaleme alıyor.

OYUNCULAR KİMLER?



Tom Cruise, Ethan Hunt

Jeremy Renner, William Brandt

Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn

Paula Patton, Jane Carter

Bu öyle sıradan bir görev değil. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, "Ghost Protocol" adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev...

Serinin 4. filmi Ghost Protocol'de, Ethan Hunt'ın maceraları kaldığı yerden devam ediyor.