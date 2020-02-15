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15.02.2020 - 20:07 |

Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte oyuncu kadrosu

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un büyük bir üne kavuştuğu sinema serisi Görevimiz Tehlike, 5. filmiyle bu akşam ekranlara geliyor. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olacak filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte bu soruların cevapları ve filmin oyuncu kadrosu...

Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte oyuncu kadrosu

Görevimiz Tehlike 5 filmi bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında izleyicin karşısına çıkıyor. İşte oldukça heyecanlı bir aksiyon filmi olan Görevimiz Tehlike 5 ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt’ın ajan olarak görev yaptığı IMF’yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt, Hunt’ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane’i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika’ya da çalışan Ilsa, Hunt’ın planlarını söylemek zorunda kalır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI

Tom Cruise

Simon Pegg

Jeremy Renner

Rebecca Ferguson

Ving Rhames

Sean Harris

Alec Baldwin

Jens Hultén

Simon McBurney

Zhang Jingchu

Rupert Wickham

America Olivo

Tom Hollander

Hermione Corfield

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