MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?
ABONE OL
04.07.2020 - 18:51 |

Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Bu akşam Kanal D ekranlarında 'Görümce' adlı yerli romantik komedi filmi yayınlanacak. Projede birbirinden ünlü isimler yer alırken filmin konusu, oyuncuları merak edilmeye başlandı. İşte filme dair bilgiler...

Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında bu akşam yerli romantik komedi filmi olan 'Görümce' yayınlanacak. Senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı 2016 filminin hiç izlemeyenler tarafından konusu merak edilirken 'Oyuncuları kimler?' sorusu soruluyor.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NE?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır.

OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı filmde yerli komedilerin sevilen yüzü Gupse Özay başrolde olacak. Özay aynı zamanda filmin senaryosunu da yazdı. Televizyonların sevilen isimlerinden Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir, İnci Pars gibi isimler de filmde yer alacak.

    Batan teknede ölü sayısı 8'e yükseldiVan'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Van Valiliği tarafından duyurulan açıklamada Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu ceset daha bulundu. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan havadan, karadan ve gölden devam eden çalışmalara, bugün Deniz Kuvvetleri ekibinin de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla dahil olacağı belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

    Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    TBMM Başkanlığından gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu

    TBMM Başkanlığından gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu

    Sıradaki Haber