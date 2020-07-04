Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında bu akşam yerli romantik komedi filmi olan 'Görümce' yayınlanacak. Senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı 2016 filminin hiç izlemeyenler tarafından konusu merak edilirken 'Oyuncuları kimler?' sorusu soruluyor.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NE?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır.

OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı filmde yerli komedilerin sevilen yüzü Gupse Özay başrolde olacak. Özay aynı zamanda filmin senaryosunu da yazdı. Televizyonların sevilen isimlerinden Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir, İnci Pars gibi isimler de filmde yer alacak.