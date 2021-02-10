MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Görünce şoke oldular! Nesli tükenme üzere
ABONE OL
10.02.2021 - 23:18 | | AA

Görünce şoke oldular! Nesli tükenme üzere

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nesli tükenmekte olan saz kedisi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saz kedisinin, Milli Park’ta koruma altındaki önemli türlerden olduğunu belirtti.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında görev yapan koruma ekibi, koruma ve kontrol faaliyeti esnasında bir yaban hayvanını fark etti.

Cep telefonuyla kayıt altına alarak, türünü belirmeye çalışan ekip üyeleri, hayvanın nesli tükenmekte olan "saz kedisi" olduğunu tespit etti.

Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saz kedisinin, Milli Park’ta koruma altındaki önemli türlerden olduğunu belirtti.

Görünce şoke oldular Nesli tükenme üzere


Milli park sahasının zengin bir yaban hayatı çeşitliliğine sahip olduğunu belirten Aşık, "Nesli tehlike altında olan saz kedisi, Büyük Menderes Deltasında özgürce yaşayan, biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir yaban hayvanıdır. Bir köpek büyüklüğünde, yırtıcı etçil bir tür olan yaban kedisi, deltadaki doğal yaşam dengesi için vazgeçilmez bir türdür." dedi.

    Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldıAdana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca'dan çok kritik yüz yüze eğitim açıklaması

    Son dakika: Bakan Koca'dan çok kritik yüz yüze eğitim açıklaması

    Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

    Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

    Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

    Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için başsağlığı diledi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet