Görünce şoke oldular! Nesli tükenme üzere

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında görev yapan koruma ekibi, koruma ve kontrol faaliyeti esnasında bir yaban hayvanını fark etti.

Cep telefonuyla kayıt altına alarak, türünü belirmeye çalışan ekip üyeleri, hayvanın nesli tükenmekte olan "saz kedisi" olduğunu tespit etti.

Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saz kedisinin, Milli Park’ta koruma altındaki önemli türlerden olduğunu belirtti.









Milli park sahasının zengin bir yaban hayatı çeşitliliğine sahip olduğunu belirten Aşık, "Nesli tehlike altında olan saz kedisi, Büyük Menderes Deltasında özgürce yaşayan, biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir yaban hayvanıdır. Bir köpek büyüklüğünde, yırtıcı etçil bir tür olan yaban kedisi, deltadaki doğal yaşam dengesi için vazgeçilmez bir türdür." dedi.