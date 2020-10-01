Görüntüdeki İsrail yapımı 'Orbiter' detayı! Bayraktar TB2 SİHA'nın kadrajına girdi

SEYFETTİN ERSÖZ / Ankara

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar sürüyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Ordusuna ait hedefleri, havadan ve karadan başarıyla vurmayı sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın bugün Twitter hesabı üzerinden yayımladığı bir görüntüde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Ermeni topçusunu başarıyla vurduğu görüldü. Görüntülerin kaydedildiği, imhanın gerçekleştiği saniyelerde, bir başka İHA'nın kadraja girdiği dikkatlerden kaçmadı. Görüntüyü üst açıdan çeken SİHA'nın Bayraktar TB2 olduğu, kadraja giren İHA'nın ise İsrail ürünü "Orbiter 1K" olduğu belirtiliyor.

KEŞİF GÖZETLEME YAPIYOR

Savunma politikası analisti Turan Oğuz, görüntüleri ve İsrail yapımı Orbiter'i Milliyet'e değerlendirdi. Söz konusu Orbiter'in intihar/kamikaze özelliklerine sahip olduğunu belirten Oğuz, ayrıca keşif gözetlemede de kullanıldığını kaydetti. İsrail'le Azerbaycan arasında yapılan anlaşma gereği, Orbiter'in Azerbaycan'da üretildiği bilgisini veren Oğuz, "Ermenilerin çok sayıda hava savunma sistemi yok edildiği için, artık Azerbaycan'ın ön cephede mutlak bir hava üstünlüğü var. Azerbaycan Ordusu İHA'ları istedikleri gibi dolaştırıyor. Vuruşların çoğunluğu İHA ve topçu destek vasıtaları ile yapılıyor. Topçu atışlarında ileri gözcü görevlendirmesi gerekiyor. Bir atış yaptınız, ilerisi, gerisi, yanına mı düştü, ona göre diğer atışı yaparsınız. Bu noktada, Ermenilerin cephe gerisini izlemek ve yapılan atışlarda topçulara bilgi sağlamak için de IHA'lar kullanılabilir" dedi.

İSTİHBARAT TOPLUYOR

Keşif gözetleme haricinde, görsel istihbarat toplama noktasında da yararlanıldığını belirten Oğuz, "Yerleştirilen düşman silah sistemlerini, harekat halinde olan unsurları tespit edilmesinde de kullanılabilir. Böylece, SİHA'lar ya da ateş destek vasıtaları ile hedefin vurulmasına aracı oluyor. Vuruş sonrası görüntüleri çekmek için de kullanılıyor" diye konuştu.





SON ANA KADAR GÖRÜLMÜYOR

Orbiter 1K, 2.5 saat havada kalabiliyor ve saldırı manevrasına geçmesine birkaç saniye kalana kadar fark edilmiyor. Kamikaze yöntemi ile kullanılan Orbiter 1K, hedeflerini vuramayacak durumlarda, uzaktan kumanda eden pilot ile geri dönmeleri sağlanıyor, paraşüt/hava yastığı kullanarak yere iniyor.