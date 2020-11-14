Görüntüler büyük tepki çekmişti: Gözaltına alındı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 14.11.2020 günü bazı basın yayın organlarında ‘Beyin Ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası’ şeklinde haber yapılan konu ile ilgili yürütülen çalışmada; Mağdurun (2005 dğ.) E.Y. isimli çocuk olduğu, yaşı küçüğün tarihten yaklaşık 11 yıl kadar önce yüksekten düşme kaynaklı beyin ameliyatı geçirdiği, bu ameliyat sonrasında herhangi bir engelinin olduğuna dair Sağlık Raporunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Darp olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmada; 14.11.2020 günü görevlilerimizce Kâğıthane ilçesinde ikamet eden Mağdur E.Y.’nin adresine geçilmiş, babası ile yapılan görüşmede E.Y.’nin 1,5 yıldır yine Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çalıştığını, işyeri sahibi olan Y.B. isimli şahsın işyerinde oğlunu darp ederek videoya çektiğini beyan etmiştir. Mağdur çocuk E.Y. babası ile birlikte hastaneye götürülerek darp raporu alınmış, akabinde gerekli tahkikat işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Söz konusu işyeri olan tekstil atölyesi sahibi Y.B. isimli şüpheli şahıs görevlilerimizce 14.11.2020 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecektir. Tahkikat işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.