GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã§Ä±ktÄ± Tek bir hareketi 2 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu

Kaza, dÃ¼n saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda AydÄ±n- Ä°zmir Otoyolu GiÅŸelerinde meydana geldi. AydÄ±n'dan Ä°zmir yÃ¶nÃ¼ne giden Ali Ä°lkimen (46) yÃ¶netimindeki 20 HA 949 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak, otoyol giÅŸelerine Ã§arptÄ±. Kazada araÃ§ iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ileÂ Havva OvacÄ±klÄ± (66), kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yaralanan Mehmet OvacÄ±klÄ± (66) ve Davut Ã–zkan (44) ise hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

AYNI GÄ°ÅžEYE GÄ°RÄ°NCE KAZAYA NEDEN OLUNCA KAÃ‡TI

Polis kazanÄ±n ardÄ±ndan otoyol giÅŸelerindeki gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden Ã¶len Ali Ä°lkimen'in kullandÄ±ÄŸÄ± 20 HA 949 plakalÄ± otomobili giÅŸeye yanaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yan taraftan gelen 09 ACV 15 plakalÄ± otomobilin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, kazanÄ±n da bu nedenle meydana geldiÄŸi belirlendi.Â Kazaya neden olan otomobilin kÄ±sa sÃ¼re durduktan sonra Ä°zmir yÃ¶nÃ¼ne doÄŸru gittiÄŸi tespit edildi. Polis, plakasÄ± tespit edilen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ O.B.'yi evinde yakalayÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.