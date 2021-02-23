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23.02.2021 - 19:02 |

Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

Afyonkarahisar Valiliği, bir grup kadın tarafından açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile yasa dışı terör örgütü Hizb-ut Tahrir’in propagandasının yapılmasının ardından şahıslar hakkında gözaltı işlemi yapıldığını açıkladı.

Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

12.01.2021 tarihinde Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorıum Antik Kentinde bir grup kadın tarafından açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile yasa dışı terör örgütü Hizb-ut Tahrir’in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır.

Muş merkezli terör operasyonunda 6 tutuklamaMuş merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
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