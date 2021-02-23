23.02.2021 - 19:02 |
Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama geldi
Afyonkarahisar Valiliği, bir grup kadın tarafından açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile yasa dışı terör örgütü Hizb-ut Tahrir’in propagandasının yapılmasının ardından şahıslar hakkında gözaltı işlemi yapıldığını açıkladı.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
12.01.2021 tarihinde Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorıum Antik Kentinde bir grup kadın tarafından açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile yasa dışı terör örgütü Hizb-ut Tahrir’in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır.