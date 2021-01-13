MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Görüntüler olay yaratmıştı! Karar verildi
ABONE OL
13.01.2021 - 20:11 | | DHA

Görüntüler olay yaratmıştı! Karar verildi

İzmir'de yakalanarak Ankara'ya getirilen şüpheli Fadime Büşra G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fatime Büşrü G., sorgusunun ardından 'konutu terk etmeme' şartıyla serbest bırakıldı.

Fadime Büşra G.nin mahkemedeki sorgusunda, görüntülerde kullandıkları uyuşturucuyu Ümitcan Uygun'un getirdiğini söylediği öğrenildi. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Skandal sonrası ifadesi ortaya çıktı! 'Her geldiğinde 10 bin lira hesap öderdi'
Ateş Kara ve Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı olduAcil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından Mehmet Ceyhan ve Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'da koronavirüs aşısı oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Güncel vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum

Son dakika haberi: 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Güncel vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Son dakika: Koronavirüs aşısı uygulanıyor! Korona aşısı kimlere yapılacak, öncelik grupları kim? İşte, korona aşısında son durum

Son dakika: Koronavirüs aşısı uygulanıyor! Korona aşısı kimlere yapılacak, öncelik grupları kim? İşte, korona aşısında son durum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet