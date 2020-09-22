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22.09.2020 - 09:16 |

Görüntüler olay yaratmıştı! Otobüs şoförü için flaş karar

İstanbul’daki özel halk otobüsü şoförlerinden biri önceki gün, Kadıköy-Kurtköy hattında, katlanan bisikletiyle otobüsüne binen kadına ,“Ben alkollü yolcu taşımıyorum. Pis sarhoşlar” diyerek saldırdı.

Görüntüler olay yaratmıştı! Otobüs şoförü için flaş karar

Katlanır bisikletlin günün her saati, tüm İETT araçlarında ücretsiz taşınabilmesine rağmen şoför bununla da yetinmeyip “Maymunluk yapıyorsun burada”, “Bunun bir de inerkeni var” diye de hakaret ve tehdit etti. Kadın bisiklet sürücüsünü darp etmeye çalışan maskesiz şoförü, araya giren yolcular engelledi. Olay, bisiklet sürücüsü kadın yolcunun, saldırı anını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı

İBB LİSANSI ASKIYA ALDI

Konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yapıp, “Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır” sözleriyle, şoförün açığa alındığını duyurdu.

ÖHO SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz hafta İstanbul’daki toplu taşıma sistemini kökünden değiştiren kararla, İstanbul’da özel halk otobüsü sistemi kaldırıldı. İBB’nin sübvanse ettiği özel halk otobüsleri ile İstanbul Ulaşım Aş otobüsleri, İETT çatısı altında birleşti. Yeni sistem, İstanbul Valiliği’nin onayından sonra uygulamaya geçecek. Tüm otobüsler tek elden yönetilecek. (Hürriyet)

Sokak boks ringine dönüştü, yumruk ve tekmeler havada uçuştuArnavutköy’de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks ringini aratmayan kavgada bir kişi yediği yumruk darbeleriyle trafikte bekleyen arabaların altına düşerken, o anlar kameraya yansıdı.
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