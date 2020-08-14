Görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Tutuklandı

Alibeyköy'de dün akşam trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ederek aracının ön camını kırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Emre Etyemez, emniyet işlemlerinin ardından hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

ÜÇ SUÇTAN İFADE VERDİ

Emre Etyemez, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Emre Etyemez, savcılık sorgusunun ardından, "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, sorgusunun ardından Emre Etyemez'in tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sena kardeşimize saldıran kişi biraz önce çıktığı mahkemede tutuklandı.

Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim.

Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun.

Sena kardeşimize saldıran kişi biraz önce çıktığı mahkemede tutuklandı.



Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim.



Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun.#TrafikteSaygı🚦 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2020

Diş hekimi Sena Koçak, Eyüpsultan Alibeyköy'de trafikte tartıştığı erkek sürücünün saldırısına uğradı.

Sena Koçak, yaşadığı o anları anlattı.

Sena Koçak'ın erkek sürücü tarafından darp edildikten sonra başörtüsünün çıkarıldığını anlattığı sırada gözleri doldu. Sena Koçak saldırının bir vahşet olduğunu belirterek "Normal rutin bir günde iş yerimden çıktım. Evime doğru ilerliyordum. Araçta tek başımaydım. Evime doğru gidiyordum. O sırada mecburi sağa dönüş verdi tabelalar. Ben de sinyalimi verdim, sağ tarafa doğru sanığın önüne doğru geçmeye çalıştım. Ama normal şartlarda sinyalimi verdim ve geçiş yaptım. O sırada kornaya yüklenmeye başladı ve küfürler yağdırmaya başladı. Yüksek sesleydi ama aracın camları açık olduğu için sesi geliyordu bana. Sonrasında ben durdum orada. Kendimi korumak için ona çıkıştım. Söyledim ona,' Bana küfür edemezsiniz. Ne hakla küfür edersiniz' diye kendimi savunmaya geçtim. O sırada yanıma yanaşıp tekrardan küfürlerini şiddetlendirmeye başladı. Ama ağza alınamayacak şekilde hiç hayal edemeyeceğimiz şeyler söyledi. O sırada yanında iki kişi vardı ve kadınlar küfür ediyordu. Aynı şekilde direniyorum. Küfür edemezsiniz, polisi arayalım tarzında kendimi savunmaya devam ettim. Zaten tehdit ediyor bir taraftan. 'Sana şunu yapacağım, sana bunu yapacağım, nasıl önüme geçiyorsun'. Yapmış olduğum şey yol bitiminde mecburi dönüş istikametinde sinyalimi verip onun önüne geçmek olmaktı. Hatam, suçum ve zorbalığı hak etmem bundanmış. Nasıl hak ediliyorsa. Ne yaparsam yapayım, hiçbir suç belirtisi olmadığı halde bunu yapıyor. Hiçbir şekilde bunu yapamaz karşı taraf. Bu bir vahşet. İnsanlık dışı. Magandalık" dedi.