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02.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Gösterdikleri azmi başarıyla taçlandırdılar

Türkiye’nin dört bir yanında devlet koruması altındaki çocukların gösterdikleri azim, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarıyla taçlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan 650 öğrenci YKS’ye girerken; bu öğrencilerden üçü aldıkları başarılı sonuçlarla ilk 10 bine girdi.

Gösterdikleri azmi başarıyla taçlandırdılar

Dereceye girenler arasında 431 puanla (3376’ncı sıradan) Karaman’dan Mustafa Kömür, 414 puanla (6702’nci sıradan) Ordu’dan Ebru Topkara, 413 puanla (7224’üncü sıradan) Mersin’den Gülsün Yağmur Özdemir ve 403 puanla (10537’nci sıradan) Balıkesir’den Fahri Albay yer aldı. YKS’deki başarılarıyla hedeflerine bir adım daha yaklaşan gençler, başarı öykülerini anlattı.

Mersin’de koruyucu aile yanında yaşayan Gülsün Yağmur Özdemir, sınava sistemli şekilde hazırlandığını belirtti. Özdemir, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalim öğretmen olmak” diye konuştu.

Balıkesir’de yaşayan Fahri Albay, YKS’ye hazırlanırken hep bir hedefinin olduğunu söyledi. Hedefine ulaşmak için düzenli bir çalışma planı yaptığını kaydeden Albay, “Hayal etmeden başarı olmaz” diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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