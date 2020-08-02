Gösterdikleri azmi başarıyla taçlandırdılar

Dereceye girenler arasında 431 puanla (3376’ncı sıradan) Karaman’dan Mustafa Kömür, 414 puanla (6702’nci sıradan) Ordu’dan Ebru Topkara, 413 puanla (7224’üncü sıradan) Mersin’den Gülsün Yağmur Özdemir ve 403 puanla (10537’nci sıradan) Balıkesir’den Fahri Albay yer aldı. YKS’deki başarılarıyla hedeflerine bir adım daha yaklaşan gençler, başarı öykülerini anlattı.



Mersin’de koruyucu aile yanında yaşayan Gülsün Yağmur Özdemir, sınava sistemli şekilde hazırlandığını belirtti. Özdemir, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalim öğretmen olmak” diye konuştu.



Balıkesir’de yaşayan Fahri Albay, YKS’ye hazırlanırken hep bir hedefinin olduğunu söyledi. Hedefine ulaşmak için düzenli bir çalışma planı yaptığını kaydeden Albay, “Hayal etmeden başarı olmaz” diye konuştu.



