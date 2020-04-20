Gözden Düşmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Gözden düşmek deyimi TDK’ya göre, ‘Bir şeyin ya da bir kişinin değerini yitirmesi, rağbet görmemesi’ biçiminde anlatmak mümkün. Artık eskisi gibi önemli olmadığı şeklinde de ifade edilebilmektedir.

Gözden Düşmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Halk arasında gözden düşmek deyimi yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha önce duyulan sevgi ve ilgiyi kaybetmek, rağbet görmemek ya da değerini yitirmek gibi anlamlar üzerinden öne çıkmaktadır. Özellikle artık eskisi gibi ilgi görmeyen durumlar veya kişiler adına çok sık kullanılmaktadır.

‘’Bu oyun artık iyice gözden düştü.’’

‘’Performansı düşen ünlü futbolcu aynı şekilde gözden de düştü.’’

Kısaca Deyim Açıklaması

Halk arasında kabul görmüş ve bazı bölümleri kısaca anlatabilmek için söylenen cümleler deyimlerdir. Gündelik yaşamın en sık kullanılan deyimleri arasında ise gözden düşmek geliyor. Herhangi bir durumun veya kişinin artık eskisi gibi ilgi görmemesini anlatmak adına bu deyim kullanılabilir.