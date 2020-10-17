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17.10.2020 - 12:08 |

Gözlerinin önünde yaşandı, kimse bir şey yapamadı!

İstanbul Esenyurt'ta tekstil malzemesi yüklü kamyonu soyan hırsızlar kendilerini uyaran çevredekilere taş atıp kaçtı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözlerinin önünde yaşandı, kimse bir şey yapamadı!

Olay, İstanbul Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah 07.30 sıralarında  meydana geldi. Plakasız hafif araçla gelen maskeli 3 hırsız,yurt dışına gönderilmek üzere kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonun dorse kilidini kırdı.

Sesleri duyan çevredekiler hırsızlara tepki gösterdi. Bir kişi de cep telefonuyla hırsızları çekmeye başladı. Çevredekilere aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlar, kendilerini  uyaranlara taş attı.

Hırsızlar daha sonra geldikleri araçla hızla kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına ve çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı.

Gözlerinin önünde yaşandı, kimse bir şey yapamadı

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