Grimm Kardeşlerin hangi masalında masalın başında adı geçen üç karakter aynı evde yaşar? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:



Grimm Kardeşlerin hangi masalında masalın başında adı geçen üç karakter aynı evde yaşar?



Fare, Kuş, Sucuk

























