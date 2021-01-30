Grizu 263’ün uçuşu mart sonuna kaldı

Türk bilim insanlarının geliştirdiği ve 14 Ocak’ta SpaceX Falcon roketi ile uzay yolculuğu başlaması beklenen Türkiye’nin ilk cep uydusu ‘Grizu 263A’nın uçuşu mart ayına kaldı. Tüm hazırlıkların tamamlandığını ama roketle birlikte gönderilecek başka bir uydunun bürokratik işlemlerini tamamlayamadığı için uçuşun ertelendiğini söyleyen Proje Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, “Mart ayının sonuna kadar SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılması gerçekleştirilecek” dedi.

‘Hiç hesapta yoktu’

Zonguldak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve projenin danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, Erdemir’in desteklediği cep uydusunun ocak ayında fırlatılmasının planlandığını, ancak hesapta olmayan bir gelişme yüzünden uçuşun ertelendiğini anlattı.

Prof. Dr. Ekmekçi şunları anlattı: “Cep uydumuzun yer aldığı kapsülde bütün uyduların konumlandırması tamamlanmış ve SpaceX Falcon 9 roketine yerleştirilmişti. Heyecanla 14 Ocak’taki fırlatma tarihini beklerken, 1 hafta önce kapsülde yer alan bizim dışımızda bir uydunun bürokratik işlemlerini tamamlayamaması sonucu, kapsül ABD’den fırlatma için gerekli olan FAA lisansını alamadı. Gerekli izinleri alamadığı için kapsül roketten çıkarıldı. Tamamen bizim dışımızda gelişen olaylar gecikmeye sebep oldu. İlerleyen günlerde eksik olan FAA lisansı alınarak fırlatma gerçekleştirileceği bildirildi.”

Prof. Dr. Ekmekçi şu anda tam bir tarihin belli olmadığını belirtirken, “Konuşulan senaryoya göre mart sonuna kadar SpaceX şirketi Falcon 9 roketi ile 8 Starlink fırlatması gerçekleştirilecek. Grizu uydumuz bu fırlatmalardan birinde yer alacak. Heyecanla uydumuzun fırlatılarak, ilk sinyallerini almayı bekliyoruz” diye konuştu.

Takımın ve uydunun ismi, 3 Mart 1992’de Zonguldak’ta grizu felaketinde yaşamlarını yitiren 263 madenci anısını yaşatmak için ‘Grizu 263’ olarak konuldu.

237 gramlık uydu

Küp şeklinde olan Grizu 263A’nın 5x5x5 boyutlarında ve 237 gr ağırlığında olduğunu belirten Prof. Dr. Ekmekçi, uydunun alıcıları sayesinde sıcaklık gibi verileri göndereceğini anlattı. Prof. Dr. Ekmekçi, cep uydusunun alçak dünya yörüngesinde 525 km irtifaya fırlatılacağını söyledi.