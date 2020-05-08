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08.05.2020 - 17:47 | | DHA

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde gerginlik

İstanbul Sultangazi'de Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi sırasında yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde gerginlik

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in naaşı hastane morgundan alınıp dün Gazi Cemevi'ne getirildi.

İbrahim Gökçek'in bugün cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi öncesi Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Küçük bir grubun cemevine girmesine izin veren polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cadde ve sokaklarda geçişlere izin verilmedi. Uyarılara rağmen cadde üzerinde toplanan ve slogan atan kişilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

Cemevi önünde toplanan ve yürüyüş yapmak isteyen grup, engel olan polise taş, kiremit ve tahta attı. Polis ekipleri de biber gazıyla karşılık verdi. Daha sonra içeriye giren polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gökçek'in cenazesi cenaze aracına konularak polis eşliğinde cemevinden çıkartıldı.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçekin cenazesinde gerginlik

 

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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