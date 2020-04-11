MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?
ABONE OL
11.04.2020 - 23:46 |

Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur? sorusu yarışmacıya yöneltildi. PekiGuinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur? sorusu soruldu. Peki Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

CEVAP: Dünyanın en büyük gök taşı Namibya'da bulunmuştur. Namibya Afrika kıtasında yer almaktadır.

Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?

The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?

Sıradaki Haber