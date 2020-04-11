Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur? sorusu soruldu. Peki Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

CEVAP: Dünyanın en büyük gök taşı Namibya'da bulunmuştur. Namibya Afrika kıtasında yer almaktadır.