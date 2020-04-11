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11.04.2020 - 22:32 |

Guinnes Dünya Rekorlarına göre M.Ö 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan Nedjem'in adının anlamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Guinnes Dünya Rekorlarına göre M.Ö 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan Nedjem'in adının anlamı nedir? sorusu yöneltildi. Peki Guinnes Dünya Rekorlarına göre M.Ö 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan Nedjem'in adının anlamı nedir? İşte sorunun yanıtı...

Guinnes Dünya Rekorlarına göre M.Ö 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan Nedjem'in adının anlamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Guinnes Dünya Rekorlarına göre M.Ö 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan Nedjem'in adının anlamı nedir?sorusu yöneltildi. Peki Guinnes Dünya Rekorlarına göre M.Ö 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan Nedjem'in adının anlamı nedir?

CEVAP: Şeker 

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