Güleda’nın katiline ömür boyu hapis

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın dün görülen son duruşmasında mahkeme heyeti Zafer Pehlivan’ı ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası konuşan baba Mustafa Cankel, “O caninin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için gerekli hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi. Bazı kadın platformu temsilcileri de adliye önünde slogan atarak karara tepki gösterdi.