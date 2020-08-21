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21.08.2020 - 07:00 | | ISPARTA DHA, AA

Güleda’nın katiline ömür boyu hapis

Isparta’da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel’i (19) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasımda, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Pehlivan, tutuklandı ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güleda’nın katiline ömür boyu hapis

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın dün görülen son duruşmasında mahkeme heyeti Zafer Pehlivan’ı ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası konuşan baba Mustafa Cankel, “O caninin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için gerekli hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi. Bazı kadın platformu temsilcileri de adliye önünde slogan atarak karara tepki gösterdi. 

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