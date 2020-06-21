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21.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

‘Güllü, ikinci kattaki sadık tabaka içinde’

Baklavacı Faruk Güllü’nün “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aldığı 8 yıl 9 aylık hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, Güllü’nün FETÖ ile organik bağ kurduğu belirtilerek, “örgütün finans ayağına hizmet eden dikey yapılanmasına göre ikinci kattaki ‘sadık tabaka’ içinde yer aldığı” belirtildi.

‘Güllü, ikinci kattaki sadık tabaka içinde’

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan hapis cezasına çarptırılan Güllü hakkındaki gerekçeli kararı açıklayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa ait Baklavacı Güllüoğlu isimli şirkete FETÖ’den hakkında dava ve soruşturma açılan kişiler tarafından para gönderildiğine dikkat çekti.

‘Örgütün değirmenine su taşıyor’

Kararda, FETÖ ile iltisaklı kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, sanığın şahsi hesabından ve şirket hesaplarından bağışların yapıldığı ve bu işlemlerin çoğunlukla ortaklar cari hesabı ile kapatıldığının tespit edildiği ifade edildi. Kararda, Güllü’nün örgütle canlı ve geçişken olan organik bağ kurduğu belirtilerek, “Sanığın örgütle ilişkisinin, yakalanma günü olan 18 Ağustos 2016’ya kadar devam ettiği, sanığın örgütün finans ayağına hizmet eden piramidal dikey yapılanmasına göre ikinci kattaki ‘sadık tabaka’ içinde yer aldığı, deyim yerindeyse sanığın bilerek ve isteyerek örgütün değirmenine su taşıdığı” belirtildi.

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