Gülşah Saraçoğlu kim? Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu'nun yaşı ve boyu kaç? Eşi kim?

Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda yarışması birbirinden hırslı yarışmacılarla devam ediyor. Her hafta hafanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor. Haftanın birincisi en yüksek puanı alırken, haftanın elenen ismi en düşük puanı almış oluyor. Günlük puanlama üzerinden değerlendirilen yarışmacılara Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu ve Banu Noyan puan veriyor. Peki jüriler arasında bulunan Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu ne iş yapıyor? İşte Gülşah Saraçoğlu'nun yaşamına dair merak edilenler...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2016 yılında mide ameliyatı olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yenutr ile nişanlanmıştır. Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.