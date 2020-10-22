MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü
ABONE OL
22.10.2020 - 11:42 | | DHA

Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde şiddetli fırtınada devrilip Gülseren Çiçek'in ölümüne neden olan otobüs durağının ayaklarına beton döküldü.

Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, şiddetli yağış ve dolu nedeniyle felaket yaşayan Kumluca ilçesinde incelemede bulundu.

Hacıarifoğlu ilk olarak Kumluca Belediyesi'ni ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra beraberinde Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık ve meclis üyeleriyle birlikte fırtınadan zarar gören cam ve naylon seraları, portakal bahçelerini inceledi. Mehmet Hacıarifoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Kumlucalıların yanında olduklarını belirterek, yaraların sarılması için gerekenin yapılacağını söyledi.

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başkanvekili Hacıarifoğlu, daha sonra Kumluca- Finike yolu üzerinde fırtınadan devrilen ve Gülseren Çiçek'in (28) ölümüne neden olan otobüs durağının olduğu alanda inceleme yaptı. Belediye ekipleri, parkeye tutturulan otobüs durağının ayaklarına beton döktü. Çalışmaları denetleyen Başkanvekili Hacıarifoğlu, fırtınada otobüs durağının üzerine devrilmesi sonucu vefat eden Çiçek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Hortum nedeniyle yaralanan 5 vatandaşa da geçmiş olsun dileklerini iletti. Kumluca Belediyesi'nin kurduğu Afet Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Mehmet Hacıarifoğlu, başvuruda bulunan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

'BEN ÖLÜYORUM, GEL BENİ KURTAR' DEMİŞ

Kumluca ilçesinde 19 Ekim'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve dolu yağışı, ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına, seralarda büyük hasara, iki caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi otobüs durağında beklerken fırtınaya yakalanan Gülseren Çiçek, ayakları parkelere tutturulan durağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Eşini kaybeden Mehmet Çiçek, tüp bebek tedavisi gördükleri için eşinin doktor randevusu olduğunu belirterek, "Yanıma gelecekti. Beni aradı. 'Geleyim mi?' dedi. Ben de 'gelemiyorsan, ben seni alayım' dedim. Otobüs durağında beklediğini, kendisinin geleceğini söyledi. Telefonu kapattım. Bir iki dakika sonra tekrar aradı. Havanın bozduğunu ve karardığını söyledi. Eve gitmesini söyledim. 'Rüzgar beni sürüklüyor, gidemem' dedi. Ondan sonra 'Taşlara tutun, ben seni almaya geleceğim veya birini göndereceğim' dedim. Evi aradım telefonu açan yok. Bir yere saklandığını ve beni beklediğini söyledi. Ondan sonra 'Ben ölüyorum. Gel beni kurtar' dedi ve sesi kesildi. Gittim, durağın altında kalmıştı. 1 tonluk durağı 2 parke taşına bağladıkları için, ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Elimden geleni yapacağım" demişti.

Gülserenin ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü

Gülserenin ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü

    Parmaklıklar küçük kızın bileğine saplandı!İstanbul Esenyurt'ta apartman girişindeki demir kapının parmaklıkları 7 yaşındaki Hasret Meriç'in bileğine saplandı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Küçük kız, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü!

    Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü!

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Ankara'nın gündeminde...

    Ankara'nın gündeminde...

    23 kişi koronavirüse yakalandı! Köy, karantinaya alındı

    23 kişi koronavirüse yakalandı! Köy, karantinaya alındı

    Sıradaki Haber