MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gümüş fiyatları ne kadar? Hangi Bankalar gümüş hesabı açıyor, satıyor?
ABONE OL
05.08.2020 - 15:14 |

Gümüş fiyatları ne kadar? Hangi Bankalar gümüş hesabı açıyor, satıyor?

Altın gibi gümüş fiyatları da yükselişe geçti. Her gün artan fiyatla sonrası gümüş fiyatları her gün aratılmaya başlandı. Özellikle vatandaşlar Hangi Bankalar gümüş satıyor? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Gümüş fiyatları ne kadar? Hangi Bankalar gümüş hesabı açıyor, satıyor?

Mart ayında 2 buçuk liradan satılan gram gümüş 6 liralara kadar dayandı. Altın gibi sürekli yükselen gümüşün son durumu merak edilmeye başlanırken hangi bankaların gümüş hesabı açtığı da araştırılmaya başlandı.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış 6.4 TL, satış ise 6.5 TL.

GÜMÜŞ HESABI AÇILAN BANKALAR

Türk Ekonomi Bankası

Deniz Bank

Türkiye Finans

Kuveyt Türk 

 

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gümüş fiyatları ne kadar? Hangi Bankalar gümüş hesabı açıyor, satıyor?

Gümüş fiyatları ne kadar? Hangi Bankalar gümüş hesabı açıyor, satıyor?

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Sıradaki Haber