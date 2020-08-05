Gümüş fiyatları ne kadar? Hangi Bankalar gümüş hesabı açıyor, satıyor?

Mart ayında 2 buçuk liradan satılan gram gümüş 6 liralara kadar dayandı. Altın gibi sürekli yükselen gümüşün son durumu merak edilmeye başlanırken hangi bankaların gümüş hesabı açtığı da araştırılmaya başlandı.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış 6.4 TL, satış ise 6.5 TL.

GÜMÜŞ HESABI AÇILAN BANKALAR

Türk Ekonomi Bankası

Deniz Bank

Türkiye Finans

Kuveyt Türk