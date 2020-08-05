05.08.2020 - 15:14 |
Gümüş fiyatları ne kadar? Hangi Bankalar gümüş hesabı açıyor, satıyor?
Altın gibi gümüş fiyatları da yükselişe geçti. Her gün artan fiyatla sonrası gümüş fiyatları her gün aratılmaya başlandı. Özellikle vatandaşlar Hangi Bankalar gümüş satıyor? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
Mart ayında 2 buçuk liradan satılan gram gümüş 6 liralara kadar dayandı. Altın gibi sürekli yükselen gümüşün son durumu merak edilmeye başlanırken hangi bankaların gümüş hesabı açtığı da araştırılmaya başlandı.
GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış 6.4 TL, satış ise 6.5 TL.
GÜMÜŞ HESABI AÇILAN BANKALAR
Türk Ekonomi Bankası
Deniz Bank
Türkiye Finans
Kuveyt Türk
Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.