Gümüşhane’de kaçak alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün fiziki takibi sonucunda G.G. isimli şahsın Trabzon’dan kaçak alkol getireceği bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez İkisu yol kontrol ve arama noktasında G.G. isimli şahsın kullandığı araç içerisinde 50 şişe (50 litre) bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli G.G. isimli şahıs hakkında adli makamlarca işlem başlatıldığı bildirildi.