Gümüşhane'de okullar tatil mi? 12 Şubat Gümüşhane Valiliğinden açıklama

Gümüşhane'de okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gümüşhane'de etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Öğrenci ve veliler sabahın ilk ışıklarından itibaren Gümüşhane'de okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama Gümüşhane Valiliğinden geldi. İşte Valilik tarafından yapılan o açıklama...

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 12.02.2020 Çarsamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.

Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir.