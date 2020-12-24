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24.12.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

‘Günde 2000 sürüntü alan diş hekimi var’

Türkiye’de diş hekimleri, Kovid-19 salgınının görünmeyen kahramanları arasında bulunuyor. Dokuz aylık pandemi sürecinde ön safta, sahaya sürülen ve büyük çoğunluğunu diş hekimlerinin oluşturduğu filyasyon ekipleri, salgının uzaması ve vaka sayısındaki patlama nedeniyle tükenmiş durumda.

‘Günde 2000 sürüntü alan diş hekimi var’
MERT İNAN İstanbul

 

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç, diş hekimi olmasına karşın filyasyon ekiplerinde görev yapan meslektaşlarının yaşadığı sorunları Milliyet’e anlattı. “Onlar salgın döneminin görünmez kahramanları” diyen Ataç, en büyük sıkıntıyı uzmanlık eğitimi gören asistanların çektiğini belirterek, şunları söyledi: 

“Sadece Hacettepe Tıp Fakültesi’nden 63, Ankara Tıp Fakültesi’nden 55 ve Gazi Tıp’tan 45 arkadaşımız filyasyon ekiplerinde görevlendirilirken, ülke genelinde 500 diş hekimi salgınla mücadelde en ön safta yer alıyor. Filyasyon ekiplerinde görev alan diş hekimlerin 09.00-23.00 saatleri aralığında çalışmak zorunda kalıyor. Özellikle havaalanlarında görevli filyasyon ekipleri 7 gün 24 saat küçük, hijyenik olmayan bir alanda günde 2000 sürüntü alıyor. Filyasyon ekiplerine yönelik şiddete karşı da önlem alınması gerekiyor”

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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