Güneş kar topluyor ne demek? Hava kar toplar mı?

Kar yağışı olduğu ya da beklendiği zaman halk arasında sıkça kullanılan cümlelerin başında 'güneş kar topluyor' gibi ifadeler kullanılır. Peki, güneş kar toplar mı? Hava kar topluyor ifadesinin bilimsel bir karşılığı var mı?

GÜNEŞ KAR TOPLAR MI?

Kar yağışının olduğu zamanlarda güneşin açmasıyla genellikle erime gerçekleşir. Erimeyle birlikte kar suları buharlaşmaya başlar. Buharlaşan su yükselir, yükseldikçe yoğunlaşarak soğur ve meteorolojik şartların elverişli olması halinde tekrar yağış şeklinde yeryüzüne düşer. Halk arasında bu tür yağışlı sistemlerde genellikle güneş de gözüktüğü için güneş kar topluyor ifadesi kullanılır.