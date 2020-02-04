Güneş Tecelli hayatını kaybetti

Güneş Tecelli, 1938 yılında Kıbrıs-Lefkoşe’de doğdu. Ankara Koleji’nde öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Yeni Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Daha sonra TRT’ye geçerek spor programları hazırladı ve maç spikerliği yaptı. Aynı zamanda spor temsilciliği ve çeşitli gazetelerde TV eleştirmenliği de yapan Tecelli’nin mizahi tarzda bir eseri vardı. 70’li yıllarda, TRT’de Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sundukları “Telespor” programıyla da tanınan Tecelli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tecelli’nin cenazesi 5 Şubat Çarşamba günü Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Turizme atıldı

Gazeteciliği bıraktıktan sonra turizme atılan Tecelli, Eşi Çiğdem Tecelli’yle tesadüfen keşfettikleri Marmaris Bördübet Koyu’nda Amazon Kampı kurmuştu. Tatilcilerin ‘yeryüzündeki cennet’ dedikleri Club Amazon’un işletmesini çiftin oğulları Cengiz ve Kaan devralmıştı.