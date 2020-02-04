MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Güneş Tecelli hayatını kaybetti
ABONE OL
04.02.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Güneş Tecelli hayatını kaybetti

Eski TRT spikeri ve Tv programcısı Güneş Tecelli (82) hayatını kaybetti. Tecelli, yaptığı televizyon programlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

Güneş Tecelli hayatını kaybetti

Güneş Tecelli, 1938 yılında Kıbrıs-Lefkoşe’de doğdu. Ankara Koleji’nde öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Yeni Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Daha sonra TRT’ye geçerek spor programları hazırladı ve maç spikerliği yaptı. Aynı zamanda spor temsilciliği ve çeşitli gazetelerde TV eleştirmenliği de yapan Tecelli’nin mizahi tarzda bir eseri vardı. 70’li yıllarda, TRT’de Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sundukları “Telespor” programıyla da tanınan Tecelli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tecelli’nin cenazesi 5 Şubat Çarşamba günü Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Turizme atıldı

Gazeteciliği bıraktıktan sonra turizme atılan Tecelli, Eşi Çiğdem Tecelli’yle tesadüfen keşfettikleri Marmaris Bördübet Koyu’nda Amazon Kampı kurmuştu. Tatilcilerin ‘yeryüzündeki cennet’ dedikleri Club Amazon’un işletmesini çiftin oğulları Cengiz ve Kaan devralmıştı. 

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!

Son dakika! İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber