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30.01.2020 - 17:36 | | DHA, İHA

Güngören'de beton mikseri dehşeti kamerada

Güngören'de beton mikseri önündeki araca çarparak sürükledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Güngören'de beton mikseri dehşeti kamerada

Güngören'de beton mikseri ile otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza Güngören Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu istikametine giden şoförlerinin ismi öğrenilemeyen 34 BHB 299 plakalı beton mikseri ile aynı yönde seyreden 34 BHN 114 plakalı otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güngörende beton mikseri dehşeti kamerada

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu. Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen beton mikserinin önüne aldığı arabayı sürüklediği anlar yer alıyor.

Güngörende beton mikseri dehşeti kamerada

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