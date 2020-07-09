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09.07.2020 - 10:16 | | DHA

Güngören'de hırsızlık kamerada! Bir anda taksinin içine daldı

Son dakika haberine göre; Güngören'de taksiciden telefon çalan kişi dikkat çekmemek için selam vererek kayıplara karıştı.

Güngören'de hırsızlık kamerada! Bir anda taksinin içine daldı

Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki olay geçtiğimiz gün meydana geldi.

Taksi durağına gelen bir şoför, arkası dönük bir şekilde yemek yediği sırada aracına bir kişi yanaştı. Bir süre çevreyi gözetleyen kişi taksinin içine uzanarak cep telefonunu çaldı. O sırada yemek yiyen kişinin yanından geçerken selam veren hırsız hızlı adımlarla kayıplara karıştı.

Metrobüs durağında engelli vatandaşa asansör ayıbıSaadetdere Metrobüs Durağı'nda yürüme engelli bir kişi akülü arabasıyla asansör sırası bekledi.
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