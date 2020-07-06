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06.07.2020 - 09:53 | | DHA

Güngören'de kavga ettikleri arkadaşlarını balkondan aşağı attılar

Güngören'de kavga ettiği arkadaşları tarafından balkondan atılan kişi yaralandı.

Güngören'de kavga ettikleri arkadaşlarını balkondan aşağı attılar

Olay, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde önce akşam meydana geldi.

İddiaya göre, aynı evde kalan dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Arkadaşları tarafından dövülen kişi yardım için balkona çıktı. Ancak arkadaşları tarafından ikinci kattaki evin balkonundan atıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, evdeki kişileri gözaltına aldı.

 

Sokak ortasında adamı tekme tokat döven kadınlar kameradaEsenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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