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29.04.2020 - 22:59 | | DHA

Günlerdir aranıyordu! Munzur Çayı'nda kaybolan askerden acı haber

Tunceli'de, 17 Martta Munzur Çayı üzerindeki tatbikatta botun alabora olması sonucu kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cenazesine ulaşıldı. Şehidin cenazesi yarın Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliğinde toprağa verilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cenazesine ulaşıldığını duyurdu. Komutanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, 'Tunceli Munzur Çayında 17 Martta, operasyon öncesi tatbikat esnasında botun alabora olması sonucu dengesini kaybederek suya düşen ve naaşına bugün ulaşılabilen Tunceli Jandarma Arama Kurtarma Timinde görevi kahraman silah arkadaşımız Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneşe Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz' denildi.

Şehidin eşi, Gülnur Ortakcı Güneş, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneşin cenazesinin yarın ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliğine defnedileceğini duyurdu.

Günlerdir aranıyordu Munzur Çayında kaybolan askerden acı haber

 

 

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