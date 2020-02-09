Olay dÃ¼n saat 15:30 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸandÄ±. Edinilen bilgilere gÃ¶re Semih Ã‡. Cihangir'de bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kiralÄ±k ev tutarak, yerleÅŸti. Ä°kinci gÃ¼n evden Ã§Ä±kmayan Semih Ã‡.,Âev sahibi Ä°brahim Åžahin'in uyarÄ±sÄ± Ã¼zerine toparlanÄ±p Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n de evden Ã§Ä±kmayan Semih Ã‡. ev sahibi ile sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±. Ev sahibinin ayrÄ±lmasÄ±nda bir sÃ¼re sonra Semih Ã‡., cama Ã§Ä±karak baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Durumu polise haber veren ev sahibi, yedek anahtarla kapÄ±yÄ± aÃ§Ä±p eve girdi. Evin salonunda bulunan Semih Ã‡. salon kapÄ±sÄ±nÄ±n arkasÄ±na Ã§ekyat ve diÄŸer eÅŸyalarÄ± koyup kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± engelledi. Polisin de uyarÄ±larda bulunduÄŸu Semih Ã‡. kapÄ±yÄ± aÃ§madÄ±.

PENCEREDEN YAN BÄ°NADAKÄ° DAÄ°REYE GEÃ‡TÄ°

BulunduÄŸu odayÄ± ateÅŸe veren Semih Ã‡. daha sonra 2'nci kattaki evin penceresinden Ã§Ä±kÄ±p yan binaya geÃ§ti. Polisin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine itfaiye ekipleri gÃ¶nderildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine ulaÅŸan itfaiye ekipleri alev alev yanan evi sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.Â Pencereden geÃ§tiÄŸi yan binadaki bir daireye sÄ±ÄŸÄ±nan ve yoÄŸun dumandan etkilenen Semih Ã‡. ,itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ambulansa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°lk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Semih Ã‡. daha sonra hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Semih Ã‡.'nin ateÅŸe verip yaktÄ±ÄŸÄ± odada Ã§elik kasa iÃ§indeki ilaÃ§lar ve uyuÅŸturucu iÃ§imi iÃ§in kullanÄ±lan bir aletin olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Polis olay sonrasÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

KAPININ ARKASINA Ã‡EKYAT KOYMUÅž EVÄ° ATEÅžE VERDÄ°

Ev sahibi Ä°brahim Åžahin "Ã‡ekyatÄ± kapÄ±nÄ±n arkasÄ±na koymuÅŸ, evi ateÅŸe vermiÅŸ. Polisler geldi, evin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±k odanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§amadÄ±k. Alevlerin iÃ§inde canÄ± yanÄ±nca kendini camdan atÄ±p yan binaya geÃ§iyor. ÃœÃ§ gÃ¼ndÃ¼r evden Ã§Ä±karamÄ±yordum, madde almÄ±ÅŸ, oÄŸlumu aradÄ±m 'nasÄ±l Ã§Ä±karalÄ±m' dedim, 'polisi ara' dedi. OÄŸlumu polise gÃ¶nderdim, tatlÄ± dille sakinleÅŸtiremedik. Biz kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±k kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k oda kapÄ±sÄ±nÄ±n arkasÄ±na Ã§ekyat koymuÅŸ, kapÄ±yÄ± zorladÄ±k, vurduk aÃ§amadÄ±k kapÄ±yÄ±. Ã‡ekyatÄ± ve diÄŸer eÅŸyalarÄ± kapÄ±nÄ±n arkasÄ±na koymuÅŸ polisler de aÃ§amadÄ±. Ä°tfaiyeye haber verdik hemen geldiler" diye konuÅŸtu.

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