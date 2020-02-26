Günün en acı olayı! 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Olay Turgutalp Mahallesi 1. Tüccar Abdurrahman Sokakta meydana geldi. Acuri ailesinin 2 aylık bebekleri, iddiaya göre, anne Diyana tarafından emzirildikten sonra beşiğine konuldu. Sabah çocuğunu kontrol eden anne, bebeğin morardığını ve nefes almadığını gördü. Annenin çığlıkları üzerine evde bulunan aile fertleri tarafından bebek özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.Doktorlar minik bebeği hayata döndürmek için uzun uğraşlar verdi. Ancak bütün müdahalelere rağmen 2 aylık Ahmed Halo Acuri hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alan anne Diyana ve baba Hasan Acuri yıkıldı. Savcının incelemesinin ardından bebeğin cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.