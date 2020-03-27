27.03.2020 - 16:07 | | İHA
Son dakika haberi: Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!
Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Rize şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu.
Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Corona virüs hırsızı! Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldıKocaeli'nin Darıca ilçesindeki hastanede, koronavirüs salgınına karşı duvara monte edilen el dezenfektanın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Başhekim Mustafa Güneş, hastanede birçok hırsızlık olayı olduğunu söyleyerek, ‘’Maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin bunlarla uğraşacak vakitleri olmayacağını düşünerek şikayetçi dahi olamıyoruz’’ dedi.