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20.02.2021 - 02:15 | | AA

Gürültü ihbarına giden polislere bıçaklı saldırı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, gürültü ihbarına giden iki polis bıçakla yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri bıçaklı saldırının yaşandığı sitede delil çalışması yaptı. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor

Gürültü ihbarına giden polislere bıçaklı saldırı!

Yenikent Mahallesinde bir sitedeki daireden gürültü yapıldığı ihbarı alan Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etmek için dairenin kapısına geldi. 

Gürültü yapan kişilerden biri uyarıları dikkate almayarak polise bıçakla saldırdı.

Olayda bir polis memuru çenesinden diğeri kasığından, saldırgan da çıkan arbedede yaralandı.

Yaralı polisler arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, saldırgan olay yerine gelen ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede yapılan incelemede, polis ekibine saldırdığı değerlendirilen bir şüpheli de saklandığı yerde yakalandı.

Olay yeri inceleme ekipleri bıçaklı saldırının yaşandığı sitede delil çalışması yaptı.

Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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