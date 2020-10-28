28.10.2020 - 03:16 | | AA
Gürültüye uyandılar, gözlerine inanamadılar
Uşak'ta tek katlı bir evin bahçesine devrilen minibüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 64 KK 935 plakalı bir minibüs, Elmalıdere Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesine girdi.
Devrilen minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, evde oğluyla birlikte yaşayan 85 yaşındaki Sultan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyudukları sırada büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.
Evden dışarı çıkınca arabayı görüp korktuğunu anlatan Yıldırım, sürücünün aracı bırakıp gittiğini iddia etti.
İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.