Guş Ne Demek? Guş Eylemek ve Guş Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Guş kelimesi Osmanlıca kökenlidir. Özellikle eski metinlerde kelime şapkalı 'u' harfi ile kullanılarak, gûş olarak geçmektedir.

Guş Kelimesinin Anlamı Nedir?

Guş kelimesi genelde guş eylemek ve guş etmek kelime gruplarının içerisinde kullanılır. Guş kelimesi kulak anlamına da işitme, dinleme anlamlarına da gelmektedir. Guş etmek dinlemek, kulak vermek anlamına gelmektedir. Söz dinlemek ve dikkat edip kulak vermek anlamlarına da gelmektedir. Örneğin; Osmanlıca dilinden yazılmış bir metinde gûş eyledi beni cümlesini gördüğünüzde bu cümlenin anlamı beni dinledi, söylediklerime kulak verdidir.

Gûş eylemek ve gûş etmek kelimelerine özellikle Divan Edebiyatı şiirlerinde sıklıkla rastlanır. Örneğin; gûş-i can, can kulağı ile dinlemek demektir. Gûş-i huş ise dikkatle dinleme, dikkatini vererek dinleme anlamlarına gelmektedir. Tını olarak da kulağa estetiksel açıdan hoş gelen bu kelime grubunu yazı yazarken veya günlük konuşma dilinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.