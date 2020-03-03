Güven Kıraç (Vahap Ergün) kimdir, kaç yaşında? Güven Kıraç film ve dizileri

Güven Kıraç, Hekimoğlu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Zengin bir iş adamı olan Vahap Ergün karakterine hayat verecek olan Güven Kıraç, dizide sık sık Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren Timuçin Esen ile restleşecek. 5 Nisan 1960 yılında dünyaya gelen usta tiyatrocu Güven Kıraç, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Birçok dizi, tiyatro ve sinema filminde rol alan Güven Kıraç'ın hayatına ilişkin merak edilenleri sizler için derledik.

GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Abhaz kökenlidir. 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Tiyatrosunda 'nda ise Tiyatrocu, Sokak Kızı İrma, Hamlet ve Tiyatro Stüdyosu'nda ise Jean Genet'ın Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynamıştır. 1995 yılında Garanti Bankası reklamında sınırsız hizmet veren taksici rolü ile ünlendi. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen "Masumiyet" adlı filmde Yusuf karakteriyle, Çasod, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almıştır.

1996 yılında Kenan Doğulu'nun Kandırdım şarkısı ve Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı kliplerinde oynadı. 1998'de Erkan Can ile birlikte Gemide adlı filmde rol aldı. Aynı yıl Laleli'de Bir Azize adlı filmde Aziz karakteriyle karşımıza çıktı. 1999 yılında Salkım Hanım'ın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali 'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Evimiz Olacak Mı ve Hayat Bağları adlı televizyon dizilerinde rol aldı. 2001 yılında Yeditepe İstanbul adlı filmde Berber Remzi karakterini canlandırdı. 2002 yılında Abdülhamit Düşerken, 2003 yılında Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı adlı filmlerde yer aldı. 2004'te Yavuz Turgul'un Gönül Yarası, 2005'te Takva, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Kebab Connection adlı filmlerde rol aldı. 2006 yılında çekilen Ömer Faruk Sorak'ın "Sınav" adlı filminde ise "Rafet 69" adlı karakteri canlandırdı. Behzat Ç dizisinde Memduh Başgan ve Mor Menekşeler dizisinde Fakir Şükrü rolünü oynamıştır. 2013-2014 yıllarından bu yana TRT1'de yayınlanan Beni Böyle Sev isimli dizide oynamıştır. 2014 yılında kendi tablolarını tanıttığı bir resim sergisi düzenlemiştir.

Tiyatro

Gece Sempozyumu: Eric De Volder - 2018

Kredi : Jordi Galceran - Aysa Prodüksiyon - 2016

Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü : Stefan Tsanev - Oyun Atölyesi - 2006

Mucizeler Komedisi Yavuz Turgul - MOS Yapım - 2004

Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2001

Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1998

Le Balkon : Jean Genet - Tiyatro Stüdiyosu - 1996

Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994

İki Kalas Bir Heves : Erhan Gökgücü - Adana Devlet Tiyatrosu - 1993

Sıkı Yönetim : Albert Camus - Adana Devlet Tiyatrosu - 1993

Sokak Kızı İrma : Alexandre Breffort - Gürriz Suriri & Engin Cezzar Tiyatrosu - 1992

Büyük Miras : Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Siz Ne Dersiniz : Faik Ertener - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Filmografisi

Hekimoğlu (2020)

Payitaht Abdülhamid (2018-2020)

Dudullu Postası (2018)

Familya (2016)

Beni Böyle Sev (2013-2014)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2012)

Sen Harikasın (2008-2011)

Gönül (2006)

Canım Benim (2004)

Vaka-i Zaptiye (2002)

Merhaba Newyork (2002)

Yeditepe İstanbul (2001)

Melek Karım (2000)

Lazeryum (2000)

Hayat Bağları (2000)

Akasya Pasajı (2017 2000)

Evimiz Olacak mı? (1999)

Hiç Bana Sordun mu? (1997)

Dostlar Pasajı (1997)

Film

Kavşak

Zor Adam

Tövbe

Sünnet Davası

Babba

Masumiyet - Yusuf

Salkım Hanımın Taneleri - Bekir

Laleli'de Bir Azize - Aziz

Duruşma - Cavit

Abdülhamit Düşerken

Duvara Karşı - Şeref

Gönül Yarası - Memet

Anlat İstanbul - Mimi

Takva - Rauf

Kebab Connection - Mehmet - İbo'nun Babası

Sınav

Yaşamın Kıyısında

The Net 2.0

Kirpi - Tahir Yaman

Gemide - Aziz

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - Pervane

Özür Dilerim (2013) Selim

Beginner (2016) Faruk Baba