Güven Kıraç (Vahap Ergün) kimdir, kaç yaşında? Güven Kıraç film ve dizileri
Güven Kıraç, bu akşam ekrana gelecek olan Hekimoğlu dizisinin kadrosuna katılıyor. Usta oyuncu Güven Kıraç dizide tanınmış bir iş adamı olan Vahap Ergün karakterine hayat verecek. 5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen usta oyuncu 1986 yılında bu yana birçok dizi, tiyatro ve sinema filminde rol aldı. Abhaz kökenli olan Güven Kıraç'ın hayatına ilişkin bilgileri sizler için derledik.
Güven Kıraç, Hekimoğlu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Zengin bir iş adamı olan Vahap Ergün karakterine hayat verecek olan Güven Kıraç, dizide sık sık Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren Timuçin Esen ile restleşecek. 5 Nisan 1960 yılında dünyaya gelen usta tiyatrocu Güven Kıraç, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Birçok dizi, tiyatro ve sinema filminde rol alan Güven Kıraç'ın hayatına ilişkin merak edilenleri sizler için derledik.
GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Abhaz kökenlidir. 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Tiyatrosunda 'nda ise Tiyatrocu, Sokak Kızı İrma, Hamlet ve Tiyatro Stüdyosu'nda ise Jean Genet'ın Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynamıştır. 1995 yılında Garanti Bankası reklamında sınırsız hizmet veren taksici rolü ile ünlendi. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen "Masumiyet" adlı filmde Yusuf karakteriyle, Çasod, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almıştır.
1996 yılında Kenan Doğulu'nun Kandırdım şarkısı ve Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı kliplerinde oynadı. 1998'de Erkan Can ile birlikte Gemide adlı filmde rol aldı. Aynı yıl Laleli'de Bir Azize adlı filmde Aziz karakteriyle karşımıza çıktı. 1999 yılında Salkım Hanım'ın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali 'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Evimiz Olacak Mı ve Hayat Bağları adlı televizyon dizilerinde rol aldı. 2001 yılında Yeditepe İstanbul adlı filmde Berber Remzi karakterini canlandırdı. 2002 yılında Abdülhamit Düşerken, 2003 yılında Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı adlı filmlerde yer aldı. 2004'te Yavuz Turgul'un Gönül Yarası, 2005'te Takva, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Kebab Connection adlı filmlerde rol aldı. 2006 yılında çekilen Ömer Faruk Sorak'ın "Sınav" adlı filminde ise "Rafet 69" adlı karakteri canlandırdı. Behzat Ç dizisinde Memduh Başgan ve Mor Menekşeler dizisinde Fakir Şükrü rolünü oynamıştır. 2013-2014 yıllarından bu yana TRT1'de yayınlanan Beni Böyle Sev isimli dizide oynamıştır. 2014 yılında kendi tablolarını tanıttığı bir resim sergisi düzenlemiştir.
Tiyatro
Gece Sempozyumu: Eric De Volder - 2018
Kredi : Jordi Galceran - Aysa Prodüksiyon - 2016
Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü : Stefan Tsanev - Oyun Atölyesi - 2006
Mucizeler Komedisi Yavuz Turgul - MOS Yapım - 2004
Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2001
Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1998
Le Balkon : Jean Genet - Tiyatro Stüdiyosu - 1996
Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994
İki Kalas Bir Heves : Erhan Gökgücü - Adana Devlet Tiyatrosu - 1993
Sıkı Yönetim : Albert Camus - Adana Devlet Tiyatrosu - 1993
Sokak Kızı İrma : Alexandre Breffort - Gürriz Suriri & Engin Cezzar Tiyatrosu - 1992
Büyük Miras : Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Siz Ne Dersiniz : Faik Ertener - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Filmografisi
Hekimoğlu (2020)
Payitaht Abdülhamid (2018-2020)
Dudullu Postası (2018)
Familya (2016)
Beni Böyle Sev (2013-2014)
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2012)
Sen Harikasın (2008-2011)
Gönül (2006)
Canım Benim (2004)
Vaka-i Zaptiye (2002)
Merhaba Newyork (2002)
Yeditepe İstanbul (2001)
Melek Karım (2000)
Lazeryum (2000)
Hayat Bağları (2000)
Akasya Pasajı (2017 2000)
Evimiz Olacak mı? (1999)
Hiç Bana Sordun mu? (1997)
Dostlar Pasajı (1997)
Film
Kavşak
Zor Adam
Tövbe
Sünnet Davası
Babba
Masumiyet - Yusuf
Salkım Hanımın Taneleri - Bekir
Laleli'de Bir Azize - Aziz
Duruşma - Cavit
Abdülhamit Düşerken
Duvara Karşı - Şeref
Gönül Yarası - Memet
Anlat İstanbul - Mimi
Takva - Rauf
Kebab Connection - Mehmet - İbo'nun Babası
Sınav
Yaşamın Kıyısında
The Net 2.0
Kirpi - Tahir Yaman
Gemide - Aziz
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - Pervane
Özür Dilerim (2013) Selim
Beginner (2016) Faruk Baba