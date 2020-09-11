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11.09.2020 - 11:42 | | DHA

Güvenlik kamerasına takıldı! Sütyenli hırsızlık

Edirne'nin Keşan ilçesinde yanındaki erkekle işletmecisinin bir süreliğine ayrıldığı büfeye giren G.T. adlı kadın, kasadaki 50 lirayı alıp, sütyenine sakladı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamerasına takıldı! Sütyenli hırsızlık

Olay, Büyük Cami Mahallesi Eski Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. Biri kadın, 2 kişi, işletmecisinin kısa süreliğine ayrıldığı büfeye girdi. Erkek kapıyı gözetlerken, kadın ise kasada bulunan 50 TL parayı alarak sütyeninin içine sakladı.

İki şüpheli daha sonra büfeden ayrıldı. Bir süre sonra iş yerine dönen işletme sahibi hırsızlığı fark edip, polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden erkek olanın A.K., kadın olanın ise G.T. olduğunu belirledi. A.K., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

G.T.'nin yakalanması içinde çalışmanın sürdüğü bildirildi. 

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