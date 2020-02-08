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08.02.2020 - 11:15 | | DHA

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada eski futbolcu öldü

Bayrampaşa'da hızla ilerleyen otomobilin yol kenarındaki 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada eski futbolcu ölürken yanındaki arkadaşı yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada eski futbolcu öldü

Kaza Bayrampaşa'da geçtiğimiz cuma gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ,İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Yıldırım Bosnaspor eski futbolcusu Serdar Öztürk (36), arkadaşı Hamdi Anıl Sancaklı'nın kullandığı otomobille seyir halindeydi.  Hamdi Anıl Sancaklı otomobilin kontrolünü kaybederek park halinde duran bir minibüs ile 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Sancaklı ve arkadaşı Serdar Öztürk  otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobil bulunan sürücü Hamdi Anıl Sancaklı ile beraberinde ki Serdar Öztürk'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ve yolcu koltuğunda oturduğu öğrenilen Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada eski futbolcu öldü

 KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Gece saatlerinde meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de park halinde duran yolcu minibüsü ile otomobillere hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin çarpması sonrası yolcu minibüsünü savrulduğu görülüyor.  Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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