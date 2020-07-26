Güzelliğiyle büyüleyen plajlar

Yaz geldi, geçiyor, pek çok kişi koronavirüs nedeniyle tatil yapmaya korktuğu için planlarını erteledi ya da iptal etti. Ancak havaların iyice ısınmasıyla özellikle deniz tutkunları, daha fazla dayanamadı, sahillere kendini attı. Koronavirüs denizden bulaşmıyor ancak denizin ve plajın temiz olması, tabii sosyal mesafeye de dikkat etmek sağlıklı bir tatil için çok önemli.

Temiz deniz konusunda Türkiye çok avantajlı. Öyle ki 486 plaj, 22 marina ve 7 bireysel yatta, güvenliğin ve temizliğin simgesi olan Mavi Bayrak dalgalanıyor. Üstelik bu plajların pek çoğu dünyaca ünlü ve eşi, benzeri olmayan bir güzelliğe sahip. Kaputaş, İncekum, Kleopatra… Onlarca plaj var, seçim yapmak zor. Seyahat sitesi Enuygun.com’un önerisine göre Türkiye’nin en temiz 20 plajı şöyle:

Dünyaca tanınıyor

Kaputaş Plajı, Antalya: Türkiye’nin en güzel plajı olarak dünya basınında adını duyuran Kaputaş’a ulaşmak biraz zor ama kalabalıklardan uzak oluşu plajın tertemiz kalmasını sağlıyor.

Patara Plajı, Antalya: Antik kentin yanında 12 km boyunca uzanan, sığ bir denize sahip olan plaj, İngiliz seyahat yazarları tarafından Avrupa’nın en temiz plajı seçildi.

Çıralı Plajı, Antalya: Ormanın içine kurulu Çıralı, sit alanı ilan edilen bir destinasyon. The Guardian tarafından Antalya’nın Patara’dan sonra en temiz plajı seçildi.

Kalkan Halk Plajı, Antalya: Suyun altı çakıllarla kaplı olduğu için dalgalardan sonra bulanmayan bir denize sahip. Dağlardan gelen kaynak suları nedeniyle denizi soğuk.

İztuzu Plajı, Ortaca: Tatlı ve tuzlu suyun iki tarafını çevrelediği İztuzu Plajı, bu özelliğiyle dünyada nadir bulunan plajlardan. 4.5 kilometre uzunluğundaki plaj, caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

Kelebekler Vadisi, Fethiye: Kayalıklarla çevrili doğanın ortasına kurulu vadiye, kara yoluyla ulaşmak mümkün olmasa da Fethiye’den kalkan teknelerle ulaşabilirsiniz.

Kleopatra burada yüzdü

Kleopatra Plajı, Alanya: Alanya Kalesi’nin eteklerindeki plaj, etrafı kayalarla kapatılmış bir havuza benziyor. Söylentilere göre, Romalı bir general Alanya’yı Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya hediye etmiş. O da sık sık bu plajda denize girermiş.

Ölüdeniz, Fethiye: En meşhur plajlarımızdan olan Ölüdeniz, 2006’da bir Alman gazetesi tarafından dünyanın en güzel plajı seçilmişti. Çevresi kapalı bir göle benzeyen Ölüdeniz’in suyu çok sakin ve sığ olsa da su seviyesi sürekli olarak yükselip alçalıyor bu nedenle de deniz berrak ve tertemiz kalıyor.

Kleopatra Plajı, Sedir Adası: Gökova Körfezi’ndeki Sedir Adası, efsanelere konu olan bir plaja sahip. Yine söylenenlere göre Antonius, Kleopatra için Mısır’dan gemilerle bu plaja özel kumlar getirtmiş. Plajın altın sarısı kumları Türkiye’de başka hiçbir yerde yok. Bu kadar özel olduğu için de plaja terlikle girmek, kumda güneşlenmek ve buradan kum almak yasak.

Berrak deniziyle ünlü

İncekum Plajı, Marmaris: Tropik bir adaya gitmişsiniz gibi bir hisse kapılmanıza yol açan plajın bulunduğu bölge sit alanı olduğu için doğallığı hiç bozulmamış.

Ortakent Kargı Plajı, Bodrum: Diğer adıyla Camel Beach plajının kumları arasında dünyada eşi benzeri az olan zambaklar çıkıyor.

Sarımsaklı Plajı, Ayvalık: Kumundaki radyasyon etkileşimleriyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın en iyileri arasında yer alan plaj, 7 km’lik bir sahile sahip.

Kadırga Koyu Plajı, Assos: Yemyeşil doğada masmavi bir denizle sizi buluşturan koy, uzun ve taşlık plajıyla öne çıkıyor.

Akvaryum Koyu, Bozcaada: Denizin dibini net bir şekilde göreceğiniz plajda yüzerken akvaryumdaymış gibi hissedebilirsiniz.

Ayazma Plajı, Bozcaada: Suyu biraz soğuk ama incecik altın rengi kumlarla kaplı geniş bir plaja sahip.

Akbük Koyu, Gökova: Gökova Körfezi’nin en eşsiz yerlerinden olan koy, sakin ve tertemiz plajıyla ideal bir adres.

Kum Denizi Halk Plajı, Urla: Mavi Bayrak ödüllü plajda su oyunları parkı, yürüyüş ve bisiklet alanları gibi aktivite alanları da bulunuyor.

Ovabükü Koyu, Datça: Zorlu ve engebeli yollardan geçerek ulaşılabilen koy, çevresindeki diğer koylara göre daha temiz ve berrak.

Kız Kalesi Plajı, Mersin: Sığ, masmavi bir denize sahip halk plajı, kalenin tam karşısında yer alıyor.

İnkumu Plajı, Bartın: İncecik kumlarla kaplı plaj, Karadeniz’de olmasına rağmen dalgasız ve sakin bir denize sahip.



Dört bir tarafı mavi



Türkiye’de Çanakkale’den Van’a dört bir tarafta mavi bayraklı plaj bulunuyor:

Antalya: Kalkan, Acısu, İnceboğaz, Atatürk Parkı, Kumluca Fener, Gökliman, Akçagerme, Konyaaltı, Kadınlar, Sarısu, Lara, İnciraltı, Mermerli, Konserve Koyu plajları.

İzmir: Ağapark, Çandarlı Kale Önü, Dikili Belediye, Karakum, Akvaryum, Kuyucak, Gümüldür, Çukuraltı, Büyük Akkum, Kum Denizi, Mavi, Çamlıçay plajları.

Muğla: Kumbahçe, Ortakent, Yalıkavak, Karaincir, Kumluk, Taşlık, Hastanealtı, Belceğiz, Marmaris plajları.

Aydın: Sahte Cennet, Akbük, Altınkum, Kadınlar Denizi, Sevgi plajları.

Mersin: Kızkalesi ve Susanoğlu plajları.

Samsun: Körfez, İnci, İncesu, Dantel, Nazar, Denizkızı, Golf plajları.

Van: Mollakasım Plajı.