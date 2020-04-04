Hababam Sınıfı Askerde konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi?
Hababam Sınıfı serisi Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında bulunuyor. Hababam Sınıfı serisinin yeni versiyonu ise yıllar sonra yapıldı. Hababam Sınıfı Askerde filmi ise bugün televizyonda yayınlanacak. Yeni versiyon olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Hababam Sınıfı Askerde konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...
Hababam Sınıfı Askerde konusu nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hababam Sınıfı Askerde filminde okul müdürü Deli Bedri Hababam'ı askere gönderiyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmin nerede çekildiği ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi, oyuncuları kimler?
HABABAM SINIFI ASKERDE KONUSU
Hababam Sınıfı Askerde, 2005 çıkışlı Türk komedi filmi.
Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur.
HABABAM SINIFI ASKERDE OYUNCULARI
Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri/Binbaşı Bedri)
Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)
Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)
Şafak Sezer (Ercüment)
Memet Ali Alabora (Matkap Emre)
Peker Açıkalın (Psiko)
Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)
Melih Ekener (Beberuhi)
Ceyhun Yılmaz (Kermit)
Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)
Ümit Okur (Emir Eri Besim)
Kerem Alışık (Sabit)
Zihni Göktay (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)
Tuncay Akça
Nejat Birecik
Hamit Haskabal (Niyazi Hoca, Başçavuş Niyazi)
Mustafa Turan (Hüseyin)
Ceylan Güvenç
Melisa Toros
Helin Avşar
Seçkin Piriler (Arzucan)
Duran Uruç (Tomarzalı)
Fadı Mahfouz (Dozer)
Burak Öncü
HABABAM SINIFI ASKERDE NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı Askerde filminin çekimleri İstanbul Kartal'daki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapıldı.