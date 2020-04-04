Hababam Sınıfı Askerde konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Askerde konusu nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hababam Sınıfı Askerde filminde okul müdürü Deli Bedri Hababam'ı askere gönderiyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmin nerede çekildiği ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi, oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI ASKERDE KONUSU

Hababam Sınıfı Askerde, 2005 çıkışlı Türk komedi filmi.

Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur.

HABABAM SINIFI ASKERDE OYUNCULARI

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri/Binbaşı Bedri)

Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)

Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)

Şafak Sezer (Ercüment)

Memet Ali Alabora (Matkap Emre)

Peker Açıkalın (Psiko)

Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

Melih Ekener (Beberuhi)

Ceyhun Yılmaz (Kermit)

Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)

Ümit Okur (Emir Eri Besim)

Kerem Alışık (Sabit)

Zihni Göktay (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)

Tuncay Akça

Nejat Birecik

Hamit Haskabal (Niyazi Hoca, Başçavuş Niyazi)

Mustafa Turan (Hüseyin)

Ceylan Güvenç

Melisa Toros

Helin Avşar

Seçkin Piriler (Arzucan)

Duran Uruç (Tomarzalı)

Fadı Mahfouz (Dozer)

Burak Öncü

HABABAM SINIFI ASKERDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Askerde filminin çekimleri İstanbul Kartal'daki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapıldı.